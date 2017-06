Allestiscono un 'mercatino' per vendere cocaina nel bosco: blitz della polizia a Segrate

Avevano allestito una bancarella come se fossero in un mercatino: un tavolino, un ombrellone, la merce in vendita e i bilancini per pesarla. Peccato che la merce in questione fosse una sostanza tutt'altro che legale: la cocaina.

Sono stati arrestati due cittadini marocchini di trentadue e ventisette anni, già noti alla polizia. Il blitz degli agenti del Commissariato Lambrate, guidati dalla dirigente Anna Laruccia, è arrivato al termine di un'indagine che aveva preso il via dall'operazione 'drive in': nella quale era stato arrestato un pusher che spacciava sotto un ponte della Tangenziale Est, consegnando la droga ai propri clienti direttamente al finestrino delle loro auto.

VIDEO: Il pusher della Tangenziale in azione

'La bancarella' era stata allestita in un boschetto situato in viale Europa a Segrate. Una posizione molto strategica, secondo quanto riferito dalla questura, perché con molte vie di fuga: chiuse preventivamente dai poliziotti al momento del blitz.

Avevano in tutto nove grammi di cocaina, due bilancini di precisione e settecento euro in contanti. L'accusa per loro è quella di detenzione ai fini di spaccio.

LA DROGA SEQUESTRATA