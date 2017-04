Incidente a Segrate, auto contro autobus Atm: un ferito grave

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di lunedì 10 aprile, intorno alle 19.20, a Segrate, in via Calabria, zona Redecesio. Video: le immagini.

Un'auto, per motivi da accertare, ha impattato con violenza a velocità sostenuta contro un autobus Atm linea 924. Diverse persone sono rimaste ferite. Sul posto tre ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso da Como, inviati da Areu (Azienda regionale emergenza urgenza). In loco gli agenti della polizia locale di Segrate con 3 pattuglie hanno effettuato i rilievi; allertati anche i vigili del fuoco per estrarre il guidatore ferito dalla macchina.

Grave, dalle prime informazioni, è proprio il conducente dell'auto - una Golf Gti - che è stato portato con l'elicottero al San Gerardo di Monza. Altre persone che si trovavano a bordo del mezzo, dai 56 ai 40 anni, una donna e alcuni uomini, sono rimaste ferite, anche se le loro condizioni non destano particolare preoccupazione e sono state medicate sul posto oppure accompagnate in codice verde ai pronto soccorso del San Raffaele e di Città Studi.

Sono giunti anche i tecnici Atm per analizzare le motivazioni dell'impatto.