Segrate, domenica sarà fatta brillare una bomba della Seconda Guerra Mondiale

Domenica 17 settembre verrà disinnescato un ordigno bellico a Segrate, precisamente in via per Mirazzano, dove l'oggetto è stato ritrovato.

Per le necessarie operazioni di bonifica sarà necessario chiudere alcuni tratti di tre arterie stradali: la circonvallazione idroscalo (Sp 15bis), la Rivoltana (Sp 14) e la Mirazzano-Vimodrone (Sp 160).

Il provvedimento è previsto a partire dalle sette del mattino. La conclusione dell'intervento (despolettamento e poi brillamento dell'ordigno) è prevista per le quattro del pomeriggio circa.

Chiusa completamente la Mirazzano-Vimodrone in entrambe le direzioni. Il traffico proveniente da Milano (Corelli e Forlanini) in direzione Rivolta d'Adda sarà deviato all’altezza del km. 2+500 circa della Sp 14 Rivoltana lungo la Sp 15bis in direzione Peschiera Borromeo.

Il traffico sulla Sp 14 Rivoltana proveniente da Rivolta d’Adda in direzione Milano, invece, sarà deviato al km. 6+000 circa (nel territorio del Comune di Rodano) lungo le Sp 121 e 182.