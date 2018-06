Trovata una bomba della guerra mondiale: sarà fatta brillare, creata una "zona rossa"

Sarà disinnescato e poi fatto brillare l'ordigno della seconda guerra mondiale trovato nel cantiere della "Viabilità speciale" a Segrate, la Cassanese bis che collegherà la tangenziale est con l'area dell'ex dogana.

Le operazioni di disinnesco - ha informato il comune di Segrate in una nota - inizieranno alle 8.30 di martedì 19 giugno per rendere inoffensivo il "proiettile incendiario di circa 50 centimetri" scoperto il 31 maggio a Lavanderie nell'area dove sta operando Serravalle per costruire la nuova strada.

A disinnescare l'ordigno - che poi sarà fatto brillare - saranno gli artificieri del 10° reggimento Genio Guastatori di Cremona con il coordinamento della Prefettura di Milano.



"Non è prevista l'evacuazione dei residenti - ha spiegato il comune - perché il raggio d'azione di cento metri della zona interdetta a persone e animali non comprende abitazioni, ma solo l'area di cantiere e la porzione nord del parcheggio del supermercato Bricoman di via Lambretta, che verrà chiuso dalle ore 8.30 del 19 giugno fino al termine delle operazioni". Le fasi di disinnesco e brillamento dovrebbero concludersi entro le ore 13.