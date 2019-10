Trovata una bomba nel cantiere del mega mall: "zona rossa", strade chiuse e case evacuate

Strade chiuse, attività sospese e persone e animali evacuati nella zona rossa. Segrate si prepara alle operazioni di disinnesco di un ordino della seconda guerra mondiale che è stato trovato all'interno del cantiere Westfield nella zona di via Sanzio, dove sorgerà il nuovo mega centro commerciale.

L'intervento è previsto per le 9.30 di mercoledì 30 ottobre e il sindaco Paolo Micheli ha già firmato un'ordinanza per tutte le misure di sicurezza necessarie per far brillare l'ordigno, che è un proiettile di cinquanta centimetri ritrovato qualche giorno fa dagli operai.

"Sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale via Schifano - ha fatto sapere il comune - e verranno sospese tutte le attività all'interno di un raggio di sicurezza di 100 metri e verrà ordinata l'evacuazione di persone e animali fino al termine delle operazioni di disinnesco che si presume si concluderanno entro le ore 13".

Polizia locale, carabinieri e volontari del gruppo comunale di protezione civile garantiranno la sicurezza dell'area durante le fasi di brillamento, che saranno effettuate dai militari del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona.

Foto - Il punto in cui si trova l'ordigno