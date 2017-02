Segrate: sgombero e bonifica a Cascina Bruciata

Sono iniziate le operazioni di bonifica di Cascina Bruciata, in via Novegro 2 a Segrate: si tratta di un intervento sollecitato dall'amministrazione comunale per esigenze sanitarie e di sicurezza: la cascina è infatti vicina al plesso scolastico del quartiere.

Il personale della polizia locale ha provveduto ad allontanare (in maniera del tutto pacifica) due occupanti abusivi della Cascina, rimanendo a sorvegliare anche le successive operazioni di rimozioni di rifiuti, di potatura di piante e arbusti e di muratura degli accessi all’edificio. Il tutto è iniziato nella mattinata di martedì 7 febbraio.

All'interno della Variante al Piano di Governo del Territorio è stata inserita una norma specifica che prevede la possibilità di riqualificazione dell'area.