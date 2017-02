Incidente sulla Cassanese, muore ragazza di 17 anni. Video

Una giovane di 17 anni è deceduta nel tardo pomeriggio di lunedì 13 febbraio 2017 sulla Cassanese a Segrate, all'altezza della rotatoria di viale Europa.

La ragazza, per cause da accertare, stava camminando a bordo carreggiata in una zona a scorrimento veloce senza spazio per i pedoni e senza strisce, delimitata da guard-rail. Siamo a pochi passi dal centro direzionale "Milano Oltre".

Nelle immagini di B & V Photographers i primi rilievi delle forze dell'ordine sul luogo del sinistro.