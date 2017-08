Sbaglia strada e imbocca la passerella ciclopedonale con l'automobile: le immagini

Lo ha percorso quasi tutto, poi quando si è accorto di aver imboccato in auto un ponte ciclopedonale ha fatto retromarcia e è sparito nel nulla prima dell'arrivo della polizia locale. Un episodio surreale quello accaduto nella mattinata di mercoledì 30 agosto sul cavalcavia di via Cassanese a Segrate, nel milanese.

Il fatto non è passato inosservato: un ciclista ha tentato di fermare l'automobile mentre diversi passanti hanno fotografato la scena e pubblicato gli scatti su Facebook. Un fatto sì curioso, ma soprattutto pericoloso per ciclisti e pedoni, anche perché gli attraversamenti pedonali non sono progettati per il passaggio dei veicoli.

Gli agenti della polizia locale, intervenuti pochi minuti dopo la segnalazione di un cittadino, non sono riusciti a intercettare l'automobilista: nel frattempo aveva ingranato la retromarcia e si era allontanato. Saranno le testimonianze dei cittadini ai ghisa a fare luce sulla dinamica di questo geto allucinante.

Sempre nella giornata di mercoledì 30 agosto un automobilista a bordo di un suv era entrato nella blindatissima area pedonale di via Casale a Milano (zona Porta Genova) coprendo la targa del mezzo con un foglio di carta. In quel caso l'infrazione sarebbe dovuta allo scarico di alcune merci, anche in quel caso la polizia locale non era riuscita a "intercettare" il conducente.