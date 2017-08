Si tuffa nella cava con l'amico e non riemerge più: un giovane disperso in acqua a Segrate

Lì, a pochi passi dall’acqua, ci sono due cartelli. Li ha posizionati entrambi il comune di Segrate, uno sopra all’alto. Dicono la stessa cosa: “Divieto di accesso, pericolo di balneazione”. Eppure, lui - insieme a un suo amico - domenica notte in quell’acqua ci è entrato e non ne è mai più uscito.

Un giovane - un operaio ventottenne ucraino residente a Milano - è ufficialmente disperso da poco dopo la mezzanotte di domenica nelle acque della ex cava Trombetta di Segrate. Il ragazzo, stando ai primi accertamenti dei carabinieri, era arrivato nel parco con altri due amici - due coetanei connazionali - e due di loro avevano deciso di fare un bagno notturno.

Il ventottenne - che aveva bevuto, proprio come gli altri due - non è più tornato a “riva” e i compagni hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono subito intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano, che lo hanno cercato fino alle tre e mezza di domenica notte, purtroppo senza risultato.

Il lavoro dei pompieri - interrotto per il buio - è poi ripreso domenica mattina. Del giovane sembra essersi persa ogni traccia: la speranza, per ora vana, è che sia in qualche modo riuscito ad uscire dall'acqua nel buio e che sia "nascosto" in qualche punto del parco.

Giovane disperso in acqua dopo il tuffo con gli amici | Video