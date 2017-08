Incendio a Segrate, automobile devastata dalle fiamme: arrivano i vigili del fuoco | Foto

Incendio a Segrate, nel milanese. Nella mattinata di mercoledì 9 agosto una Fiat Palio parcheggiata lungo via delle Grigne è stata devastata dalle fiamme.

Il rogo, divampato nel vano motore, è stato circoscritto da alcuni cittadini intervenuti con gli estintori e poi domato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano intervenuti con un'autopompa. Tanta paura, ma fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati.

Non sono ancora chiare le cause che hanno fatto divampare l'incendio, non è escluso che si sia trattato di un cortocircuito dell'impianto elettrico.