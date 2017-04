Incidente sulla Rivoltana: grave bimba di 6 anni, pirata scappa

Tre macchine sono rimaste coinvolte, intorno alle 15 di sabato 22 aprile, in una brutta carambola sulla strada Rivoltana, a Segrate (zona Tregarezzo) altezza dell'Idroscalo. L'arteria è rimasta chiusa per circa 2 ore per permettere i rilievi di legge.

Ad avere la peggio una bimba di 6 anni che è stata portata in gravi condizioni al San Gerardo di Monza. Non dovrebbe essere in pericolo di vita, anche se per lei la prognosi non è ancora stata sciolta. Sul posto, oltre alla polizia locale di Segrate che ha effettuato i riscontri e avviato le indagini per la ricostruzione del sinistro, anche tre ambulanze e l'elisoccorso, fatto mettere in volo dalla centrale operativa di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza).

A causare il tutto sarebbe stata un'auto lanciata a forte velocità, che poi non si è fermata. Gli agenti della Locale, anche grazie all'ausilio di testimonianze e i filmati dalle telecamere di sorveglianza dell'area, stanno cercando di rintracciare il pirata, che si è allontanato subito dopo l'urto con le altre vetture. La dinamica dettagliata è al vaglio.

Oltre alla piccola sono rimaste ferite, in modo più lieve, anche 5 persone, maschi e femmine, dai 27 ai 66 anni.