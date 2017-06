Segrate, donna di 64 anni precipita al suolo dal terzo piano e muore

Nel pomeriggio di martedì 20 giugno una donna di 64 anni è morta dopo essere precipitata al suolo dal terzo piano di un palazzo di via Cassanese a Segrate, nel milanese. La tragedia è avvenuta intorno alle 13.40, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto in codice rosso un'ambulanza e un'automedica. Per lei, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale di San Donato che dovranno ricostruire l'accaduto. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.