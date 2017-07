Incidente a Milano Due: travolge una donna di 65 anni e scappa: è caccia all'auto pirata | Foto

Grave incidente nel pomeriggio di lunedì 10 luglio a Milano Due, frazione di Segrate, dove una donna di 65 anni è stata travolta da un'automobile che subito dopo lo schianto è scappata.

Il sinistro intorno alle 16 in via Fratelli Cervi, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni della 65enne sono subito apparse serie, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo. Successivamente è stata accompaganta al pronto soccorso del San Raffaele. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma ha riportato seri traumi.

La polizia locale di Segrate sta stringendo il cerchio attorno all'automobile pirata. Secondo quanto trapelato si tratta di una Audi A1 bianca — guidata da una donna — che sarebbe scappata verso Milano. A carico della conducente ci sono prove concrete, tra cui un pezzo di carrozzeria trovato sulla scena dell'incidente. Nelle prossime ore gli agenti potrebbero arrivare a lei e denunciarla per omissione di soccorso.