Ragazzo di 18 anni cade da un'altezza di 5 metri, e colpisce una passante: feriti

Un ragazzo di 18 anni è precipitato da un'altezza di circa 5 metri nella serata del 19 agosto. Il fatto è avvenuto a Segrate, in via Rivoltana.

Da una prima ricostruzione, il giovane, che stava sistemando un ponticello, per un errore o per un malfunzionamento tecnico - gli investigatori sono la lavoro per ricostruire l'accaduto - al momento dello sgancio dal moschettone è precipitato nel vuoto. Secondo quanto riportato da fonti sanitarie, la sua caduta è stata però attutita da gazebo sottostante, che ne ha rallentato la corsa. Proprio in quell'istante, sul marciapiede, stava passando una 44enne; la donna è stata travolta dal ragazzo.

Subito sul posto il 118 ha inviato ambulanza e automedica e sono intervenuti i carabinieri della stazione di Peschiera Borromeo per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: l'imbracatura del lavoratore è stata sequestrata.

Il 18enne ha subìto una brutta frattura a un arto e un importante trauma facciale, ma, dai primi riscontri, non parrebbe essere in pericolo di vita. E' stato medicato sul posto e portato al San Raffaele. Meno preoccupanti le condizioni della 44enne con un trauma al collo. Anch'ella è stata portata al nosocomio di via Olgettina, con una prognosi di 5 giorni.